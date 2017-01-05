Samsung Galaxy S8 canlı görüntülendi

Samsung’un sıradaki amiral gemisi Galaxy S8, 2017’nin en çok merakla beklenen akıllı telefonlarının arasında yer alıyor. Son gelen bilgiler, telefonun nisan gibi tanıtılacağı yönünde. Şirket, Galaxy Note 7 patlamalarından sonra daha temkinli davranıyor ve Galaxy S8’de test sürecini daha uzun tutacak. Ayrıca Galaxy Note 7 fiyaskosundan sonra kendini affettirebilmek için çarpıcı özelliklere de yeni modelinde yer vermesi bekleniyor.

Samsung Galaxy S8 hakkında şimdiye kadar gelen resimler genelde sirküle veya sahteydi. Yeni sızdırılan görselin şimdiye kadar gelen en gerçekçi Galaxy S8 fotoğrafı diyebiliriz. Görselde fark edilen ilk şey ise Ana Sayfa düğmesinin yokluğu oldu. Bu daha önce de söylenmişti ve gerçek çıkarsa, Galaxy S serisinde bir ilk olacak.

Android ayarlar ekranını gösteren Galaxy S8 görseli, tanıdık bir sızıntı kaynağından gelmedi. Eğer bu görsel sahte ise oldukça iyi yapılmış ve şimdiye kadar gelen söylentilere de uyuyor.