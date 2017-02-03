Samsung, Galaxy S8 için patlamayan pil tedarikçisi arıyor

Samsung, Galaxy Note 7’den sonra akıllı telefon üreticisi olarak itibarı zedelendi ve sıradaki amiral gemisi konusunda seçici davranıyor. Dolayısıyla, yaklaşmakta olan Galaxy S8 için ne değişiklikler yapıldığını merak ediyoruz.

Japon yayıncı Nikkei'den aldığı bilgilere dayalı rapor yayınlayan Reuters, Samsung'un pil tedarikçisi Amperex Technology (Çin) 'i Murata Manufacturing (Japan) ile değiştirmek için görüşmelerde bulunduğunu açıkladı. Amperex, Galaxy Note 7'nin ikincil pil tedarikçisi oldu ve Samsung, bu tedarikçiyi hatalı pilleri teslim etmekle suçlamıştı. Bu da Samsung’un neden alternatifler peşinde olduğunu açıklıyor. Ana pil tedarikçisi, Samsung SDI olarak kalacak. Umarız şirket, Note 7'nin arızalı pilleri ve mühendislik konularındaki uzun süren soruşturma sonrasında yeterli dersi almıştır.

Popüler sızıntı kaynağı @evleaks, Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ın sırasıyla 3000 mAh ve 3500 mAh kapasiteli pillerle çalışacağını iddia etmişti. Aynı zamanda, Kore medyası 3250 mAh ve 3750 mAh kapasiteleri ile geleceğini söylüyor. Her iki varyant da, akıllı telefonlarda enerji verimliliğini yüksek tutan 10nm işlemcilerle güçlendirilecek ve bu da iyi bir pil ömrü elde etmek için yeterli.

Samsung, Mart ayında Galaxy S8 ve S8 Plus'ı duyuracak. Ayrıca, MWC 2017'de (bu ay) düzenlenecek etkinlikte, ilk resmi tanıtım videosunun ziyaretçilere izlettirileceği söylentileri var.