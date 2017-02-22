Samsung Galaxy S8+ kameralara poz verdi

Samsung, amiral gemisi Galaxy S8’i tanıtana kadar daha çok sızıntı görecek gibiyiz. Dün Galaxy S8’e ait canlı fotoğraflar yayınlanmıştı. Şimdi de Galaxy S8’in 6 inç ekranlı büyük versiyonu Galaxy S8+’nın görüntüleri geldi.

Galaxy S8’in fotoğrafının sızdırılmasından birkaç saat sonra, Weibo üzerinden Galaxy S8+’nın fotoğrafları yayınlandı. Sızdırılan görüntüdeki telefon, kesinlikle önceki fotoğraflar ile aynı çizgide görünüyor ve cihazın neredeyse çerçevesiz kavisli ekranını gösteriyor. Sensörler ve Ana Sayfa düğmesinin olmaması ve kamera yanında parmak izi sensörü yerleşiminin olması ise başka bir onay.

Fotoğrafta bir kadın, Galaxy S8+ olduğu iddia edilen telefonda oyun oynuyor. Ancak, oyun telefonla uyumlu görünmüyor. Çünkü oyun telefonun alt ve üst çerçevelerini olduğundan daha fazla gösteriyor.

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