Samsung, Galaxy S8'in tasarımını gösterdi!

Samsung, MWC 2017 etkinliğini atlayarak Mart ayının sonunda yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerini tanıtacak. Ancak tanıdımdan önce Galaxy S8 modellerine ilişkin birçok sızıntı ortaya çıkmıştı. Bu sızıntılar arasında en dikkat çekeni ise cihazın tasarımına ait olanlarıydı.

Galaxy S8'in tasarımında, alıştığımız Galaxy serisi tasarımının biraz dışına çıkılacağı söyleniyordu. Galaxy S8'in ön yüzeyi neredeyse tamamen ekrandan oluşacağı için ana ekran tuşu cihazda yer almayacağı söyleniyor. Bu söylenti, Samsung'un yayınlamış olduğu uygulama tanıtım görseli ile doğrulanmış oldu.

Samsung'un Note7 için hazırlamış olduğu Secure Folder özelliği malum sebeplerden dolayı kullanılmamıştı. Samsung, dosyalarınız kilitleyip güvenlik altına alabileceğiniz Secure Folder özelliğini Galaxy S8 ile sunmayı hedefliyor.

Secure Folder'ın tanıtımı için yayınlanan görselin Galaxy S8'in bu zamana kadar iddia edilen tasarımına benzemesi, iddiaların doğruluk payını arttırdı.