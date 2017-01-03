Galaxy S8 test ediliyor!

Samsung, Galaxy Note 7 fiyaskosundan sonra önümüzdeki aylarda resmen ilan edeceği amiral gemisi Galaxy S8’i normal prosedüre göre daha uzun testlerden geçirecek. Gelen bilgilere göre şirket, Galaxy S8’in testlerine Çin’de başlamış bile.

Çin’de test yapılırken, telefonun uluslar arası versiyonu da test ediliyor. Galaxy S8 ve S8 Plus’ın yazılım sürümleri sırasıyla G950FXXU0APLH ve G955FXXU0APLH olarak belirtilmiş. Çin versiyonu ise G9500ZCU0APLF ve G9550ZCU0APLF yazılım sürümleri ile test ediliyor.

Galaxy S8’in ikinci versiyonunun Plus mı yoksa Edge mi olarak anılacağı netlik kazanmadı. Ancak bilinen bir şey varsa o da telefonun her iki modelinin de kavisli ekrana sahip olacağı. Ayrıca Galaxy S8’in bir S-Pen kalme ile geleceği de söylentiler arasında yer alıyor.

Bakalım Samsung, amiral gemisi modeli ile Galaxy Note 7 fiyaskosundan sonra nasıl bir performans sergileyecek?