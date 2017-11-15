Samsung, Galaxy S9 ile iPhone X'i mi kopyalayacak?

Yeni söylentiler, Samsung'un Galaxy S9'u planladığından daha erken piyasaya çıkarmayı planladığını ve en azından bazı özelliklerinin Apple'ın iPhone X'inden esinleneceğini iddia ediyor.

Son iddialara göre, iPhone X'den kopyalanması beklenen bir özellik, gelişmiş bir yüz tanıma sistemidir ancak, kopya terimi iki şirketin taraftarları arasında oldukça tartışmalara yol açtı.

Samsung Galaxy S8, cihazın kolaylıkla açılmasını sağlayan bir yüz tanıma sistemi ile birlikte geliyor ancak iPhone X, gelişmiş işlevsellik ve potansiyel olarak daha güvenli kimlik doğrulama için 3D algılama kameraları kullanan bir model. Samsung'a kıyasla Apple, iPhone X'den tamamen parmak izi sensörünü kaldırırken, Galaxy S8 cihazın parmak izi arkasında da bulunuyor.

Galaxy S9 planlanandan daha erken başlatılıyor

Aynı söylentiler Samsung'un yeni Galaxy S9'u beklenenden daha erken tamamladığını söylüyor. Aynı şey her yıl oluyor ve Samsung, yeni nesil nesiller için amiral gemilerini daha erken başlatmayı planlıyor. Bununla birlikte, şirketin güçlü iPhone X talebi nedeniyle bunu yapmak için iyi bir nedeni olabilir.

Galaxy S9, büyük olasılıkla Samsung Galaxy Note 8'den esinlenerek tasarlanmış bir çift kamera sistemiyle gelecek ve çoğunlukla yeni işlemci ve daha fazla RAM karışımı sonucu daha hızlı olacak.

Tabii ki, bu tür söylentileri okurken kesin gözüyle bakmıyoruz ancak, tüm kaynaklar Galaxy S9'la parmak izi sensörünün kalkmayacağını gösteriyor. Ancak daha gelişmiş bir yüz tanıma sistemi için 3D algılama kameralarını da benimsiyor olabilir.