Samsung, Galaxy S9'un işlemcisini duyurdu

Samsung, amiral gemisi akıllı telefonlarında kullandığı işlemci serisinin dokuzuncusu olan Exynos 9810'u duyurdu. Note 8'deki 8895 yongaseti hala Samsung tarafından 9 serisi olarak pazarlanıyor ancak, işlemci adı 8 rakamı ile başlıyor. Dahili kod numaraları bir kenara bırakıldığında, bu yeni Exynos 9810'un Galaxy S9 ve S9+'a güç sağlayacağı yönünde söylentiler vardı, ancak Samsung'un listelediği özelliklere baktığımızdan bu konuda pek emin değiliz.

İlk olarak, 9810 hala daha rafine olan ve daha düşük bir güç çekişi ile daha yüksek performans sunan ikinci nesil işleme ile birlikte 10nm üretim süreci ile yapılmaktadır. Galaxy S9'daki yonga seti ile ilgili ABD için Snapdragon 845 ve Exynos modellerinde 8nm yada 7nm'lik bir işlemci olacağı söylenmişti. 9810'un şu anda bunu sunmuyor ancak, diğer özelliklerle değer katıyor gibi görünüyor.

Örneğin, Samsung 3. nesil özel CPU çekirdeği ve GPU’su yükseltilmiş ve endüstride ilk 6CA desteği ile gigabit LTE modem sunuyor. Not e8'deki Exynos 8895, 5CA modem ve 1Gbps tepe indirme hızlarına sahipken, 9810'daki 6CA modemi 1.2Gbps sunarken, Samsung yaklaşmakta olan 5G dönemi için daha da istikrarlı yüklemeler vaat ediyor.

Daha önce Samsung, yeni Cat.18 6CA destekli LTE modem teknolojisini benimseyen mobil işlemcinin bu yılın sonuna kadar seri üretime gireceği mesajı verdi ve Exynos 9810'un duyurusu bu zaman aralığına uyuyor gibi görünüyor.