Galaxy S9'un model numaraları belli oldu

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu hakkında bazı bilgiler edindik. Gelen bilgilere göre şirket Galaxy S9 ürün yazılımını geliştirmeye başladı. Sürüm numaraları, iki model olacağını onaylıyor. Bu, 2018'de Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerinin piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz demektir.

İki ayrı Galaxy S9 ürün yazılımı, G960FXXU0AQI5 ve G965FXXU0AQI5 yapı numaraları ile geliştiriliyor. Bu nedenle, Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonlarının model numaraları doğrulanmış oldu. Buna göre Galaxy S9, SM-G960 olurken, Galaxy S9+ SM-G965 model numarası ile gelecek.

Galaxy S8 ve Galaxy S8+ model numaraları sırasıyla SM-G950 ve SM-G955 olduğu için bu şaşırtıcı değil. Ancak, Galaxy S9'un yazılım geliştirmesinin geçen sene Galaxy S8'den iki hafta daha önce başlamış olması ilginç.

Galaxy S9 beklenen çıkış tarihi

Muhtemelen tahmin edebileceğiniz gibi, Galaxy S9'un tanıtımıyla ilgili çok yakında söylentiler olacaktır. Galaxy S9 ürün yazılımı geliştirmesinin iki hafta erken başlaması durumu değiştirmeyecek ve Galaxy S9 sürümünün Galaxy S8 ile aynı zamanda tanıtılması yüksektir.

Samsung, Galaxy S8'i bu yıl New York'ta düzenlenen özel bir etkinlikte açıklandı. Dünya çapında 21 Nisan'da satışa sunuldu. Samsung, gelecek sene Galaxy S9 sürümü için aynı zaman çerçevesini kullanabilir.