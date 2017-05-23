Samsung Galaxy Wide 2 tanıtıldı!

Samsung, bugün Galaxy Wide 2 adını verdiği yeni telefonunu Kore'de tanıttı. SM-J727S model numarasına sahip olan telefon Avrupa'da Galaxy J7 (2017) olarak da biliniyor. Ancak telefonun Kore'deki versiyonu farklı bir tasarıma sahip. Galaxy Wide 2, özellikleri ile giriş-orta segment Android kullanıcılarını hedef alıyor.

Galaxy Wide 2 özellikleri

Galaxy Wide 2, 5.5 inç büyüklüğünde 2.5D LCD ekran ile geliyor. Bu ekranın çözünürlüğü 720 x 1280 olarak belirlenmiş. Cihazın işlemci bölümünde ise 1.6 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemci yer alıyor. Galaxy Wide 2'nin RAM kapasitesi ise 2 GB olarak belirlenmiş.

16 GB dahili depolama birimi ile gelen Galaxy Wide 2, microSD desteği sayesinde 256 GB'a kadar hafıza arttırım imkanı sunuyor. f/1.9 diyafram açıklığına sahip 13 Megapiksel arka ve 5 Megapiksellik ön kameranın yer aldığı telefonda, 3.300 mAh gibi yüksek kapasiteli bir batarya yer alıyor.

Android 7.0 Nougat ile çıkışını gerçekleştiren Galaxy Wide 2, yaklaşık 265 dolar seviyesinde satılacak. Ancak bazı Koreli operatörler bu telefonu 90 dolar seviyesinde satacağını söylüyor.