Samsung Galaxy Wide 2 tanıtıldı!

Samsung, giriş-orta segmentte boy gösterecek olan yeni telefonu Galaxy Wide 2'yi tanıttı. Galaxy Wide 2 özellikleri haberimizde.

23/05/2017 09:05

Samsung, bugün Galaxy Wide 2 adını verdiği yeni telefonunu Kore'de tanıttı. SM-J727S model numarasına sahip olan telefon Avrupa'da Galaxy J7 (2017) olarak da biliniyor. Ancak telefonun Kore'deki versiyonu farklı bir tasarıma sahip. Galaxy Wide 2, özellikleri ile giriş-orta segment Android kullanıcılarını hedef alıyor.

İşte tüm renkleriyle Galaxy J7 (2017)!

Galaxy Wide 2 özellikleri

Galaxy Wide 2, 5.5 inç büyüklüğünde 2.5D LCD ekran ile geliyor. Bu ekranın çözünürlüğü 720 x 1280 olarak belirlenmiş. Cihazın işlemci bölümünde ise 1.6 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemci yer alıyor. Galaxy Wide 2'nin RAM kapasitesi ise 2 GB olarak belirlenmiş.

16 GB dahili depolama birimi ile gelen Galaxy Wide 2, microSD desteği sayesinde 256 GB'a kadar hafıza arttırım imkanı sunuyor. f/1.9 diyafram açıklığına sahip 13 Megapiksel arka ve 5 Megapiksellik ön kameranın yer aldığı telefonda, 3.300 mAh gibi yüksek kapasiteli bir batarya yer alıyor.

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Android 7.0 Nougat ile çıkışını gerçekleştiren Galaxy Wide 2, yaklaşık 265 dolar seviyesinde satılacak. Ancak bazı Koreli operatörler bu telefonu 90 dolar seviyesinde satacağını söylüyor.

    Yazar: Ender Öztürk

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