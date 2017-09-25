Devrim yaratacak Galaxy X geliyor!

Apple'dan sürekli ilham alması ile eleştirilen Samsung, son dönemde ibreyi tersine çevirmiş ve takip edilen firma konumuna gelmişti. Son dönemde ivmeyi yukarıya doğru taşıyan Samsung, şimdi de karşımıza devrimsel bir Galaxy modeli ile çıkaya hazırlanıyor.

Güney Koreli devin, uzun bir süredir katlanabilir bir telefon modeli üzerinde çalıştığını ve buna ilişkin prototipleri yayınladığına şahitlik yapmıştık. Samsung, elindeki kozu önümüzdeki yıl oynayacak ve iPhone X'in çerçevesiz ekranı ile yarattığı etkiyi Galaxy X modeli ile gölgede bırakacak.

Söylenene göre; Galaxy X modelinin ekranı katlanabilir olacak. Özellikle büyük ekranlı telefonu taşımaktan şikayetçi olanlar, Galaxy X'e sahip olduğunda ekranı orta yerinden ikiye katlayarak çok kolay bir şekilde taşıyabilecek. Bluetooth sertifikası alan Galaxy X'in henüz hangi özellikler ile geleceği bilinmiyor.

Telefon pazarında bir ilki gerçekleştirecek olan Galaxy X, sahip olacağı donanım ile rakiplerine göz dağı verecektir. Son 4 yıldır iPhone modelleri ile kendini yenileyemeyen Apple'ın işi, 2018'de çok zor görünüyor. Bakalım yazılım devi, donanım devi Samsung karşısında neler yapacak?