Samsung Galaxy X hakkında yeni bilgiler geldi

Samsung’un, Galaxy X olarak adlandırılan katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığından bahsediliyor. Telefon, Bluetooth SIG'in yanı sıra Güney Kore'den Ulusal Radyo Ajansı tarafından da sertifikalandırıldı. Bu sertifikalar, Galaxy X'in SM-G888N0 model numarasına sahip olduğunu ortaya koydu. Yeni bilgiler, sınırlı bir telefon olabileceğini öne sürüyor. Çünkü Güney Koreli şirketin sadece 10.000 adet üreteceği iddia ediliyor.

Galaxy X’in sınırlı bir sürümü olursa, dünya çapında piyasaya sürülmez ve yalnızca Güney Kore'de kullanılabilir. 2014 yılında, tek kenarı eğimli ekrana sahip Galaxy Note Edge yalnızca Güney Kore ve Hindistan'da piyasaya çıkmıştı. Dolayısıyla ilk Galaxy X, Güney Kore'de sınırlı sayıda piyasaya sürülecek bir test cihazı olabilir. 2019'da global pazarda satışa sunulması gibi bir ihtimal var.

İlginçtir, Samsung bir önceki ay, teknik dezavantajların üstesinden gelebiliyorsa, 2018'de katlanabilir Galaxy Note'u başlatabileceğini doğruladı. Ancak, bu akıllı telefonun Galaxy X olarak piyasaya sürüleceğine dair hiçbir onay yok.

Forbes'e göre, Samsung Galaxy X katlanan telefon, 9 Ocak-12 Ocak 2018'de arasında yapılacak Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) sergilenecek. Şirketin, Mobile World Congress'de (MWC) Galaxy X'i başlatma olasılığı düşük. Bunun nedeni ise Samsung'un yeni S serisi amiral gemisini MWC'den hemen önce başlatmasıyla biliniyor olması.

Gelecek yıl MWC 2018 26 Şubat ve 1 Mart arasında düzenlenecek. Güney Koreli şirketin 25 Şubat'ta Galaxy S9 ve Galaxy S9 + modellerini tanıtması bekleniyor. Galaxy X'in gelecek sene Ağustos ayında veya 9 Ağustos - 5 Eylül tarihleri ​​arasında yapılacak olan IFA 2018 sırasında Galaxy Note 9’un yanında tanıtılma ihtimali var. Galaxy X'in amiral gemisi özellikleriyle birlikte gelmesi bekleniyor.