Yeni Samsung Gear VR tanıtıldı!

Samsung, ilk kontrol cihazına sahip Gear VR başlığı olan ve Oculus tarafından desteklenen Samsung Gear VR'ı bugün MWC 2017’de duyurdu. Kontrol cihazıyla gelen Gear VR, Samsung'un sanal gerçeklik ekosistemini genişletiyor ve tüketicilerin Gear VR deneyimlerini daha kolay ve eğlenceli hale getiriyor.

Gear VR ile gelen kontrol cihazı, ergonomik ve yuvarlak hatlı tasarımıyla tek elle optimum kullanım ve rahatlık sağlarken, en aza indirilmiş kafa hareketiyle daha iyi etkileşim yaratarak konforlu bir deneyim sunuyor.

Daha iyi bir VR deneyimi için farklı hareket girdileri: Touchpad, VR uygulamalarında daha hızlı seçme ve etkileşim imkânı sunuyor ve işaret etme, sürükleyip ve bırakma, eğme ve ateş etme gibi çeşitli hareket biçimlerini mümkün kılarken tetik sayesinde gelişmiş oyun deneyimleri mümkün hale geliyor.

Uzun süreli kullanım için en aza indirilmiş hareket: Kontrol cihazının üzerinde yer alan Ana Ekran, Ses ve Geri tuşları kullanıcıların ihtiyaç duyabilecekleri her şeye kolayca ulaşmalarını sağlayarak sürükleyici içeriğe odaklanabilmelerini sağlıyor.

Konforlu oyun deneyimi için güvenli tutuş: Kontrol cihazının bilek kayışı en haraketli anlarda bile konforlu kullanım için güvenli bir tutuş sağlıyor.

Samsung Gear VR'nin en son sürümü Galaxy S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6 and S6 edge ile uyumlu.

Yeni Samsung Gear VR Özellikleri