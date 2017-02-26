Yeni Samsung Gear VR tanıtıldı!

Samsung, sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR'ın yeni sürümünü MWC 17 etkinliğinde tanıttı. Peki, kontrol cihazlı yeni Gear VR ne gibi özellikler sunuyor?

26/02/2017 22:15

Samsung, ilk kontrol cihazına sahip Gear VR başlığı olan ve Oculus tarafından desteklenen Samsung Gear VR'ı bugün MWC 2017’de duyurdu. Kontrol cihazıyla gelen Gear VR, Samsung'un sanal gerçeklik ekosistemini genişletiyor ve tüketicilerin Gear VR deneyimlerini daha kolay ve eğlenceli hale getiriyor.

Gear VR ile gelen kontrol cihazı, ergonomik ve yuvarlak hatlı tasarımıyla tek elle optimum kullanım ve rahatlık sağlarken, en aza indirilmiş kafa hareketiyle daha iyi etkileşim yaratarak konforlu bir deneyim sunuyor.

Daha iyi bir VR deneyimi için farklı hareket girdileri: Touchpad, VR uygulamalarında daha hızlı seçme ve etkileşim imkânı sunuyor ve işaret etme, sürükleyip ve bırakma, eğme ve ateş etme gibi çeşitli hareket biçimlerini mümkün kılarken tetik sayesinde gelişmiş oyun deneyimleri mümkün hale geliyor.

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Uzun süreli kullanım için en aza indirilmiş hareket: Kontrol cihazının üzerinde yer alan Ana Ekran, Ses ve Geri tuşları kullanıcıların ihtiyaç duyabilecekleri her şeye kolayca ulaşmalarını sağlayarak sürükleyici içeriğe odaklanabilmelerini sağlıyor.

Konforlu oyun deneyimi için güvenli tutuş: Kontrol cihazının bilek kayışı en haraketli anlarda bile konforlu kullanım için güvenli bir tutuş sağlıyor.

Samsung Gear VR'nin en son sürümü Galaxy S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6 and S6 edge ile uyumlu.

Yeni Samsung Gear VR Özellikleri

 

Kontrol Cihazlı Samsung Gear VR

 

Kontrol cihazı

Boyutlar 

207.8 x 122.5 x 98.6mm / 345g

Ölçüler / Ağırlık

108.1 x 48.1 x 38.2mm / 64.3g

Optik lens

Φ42, FOV 101º x6.25

Kontrol & Fonksiyonlar

Touchpad (Tıklanabilir), Tetik, Ana Ekran Tuşu, Geri Tuşu, Ses Tuşu

Sensörler

İvme Ölçer, Jiroskop, Mesafe Sensörü

Sensörler

İvme Ölçer, Jiroskop, Manyetik

Uyumluluk

Galaxy S7, S7 edge, Note5,

S6 edge+, S6, S6 edge

Pil

AAA Pil 2ea (1000mAh, ortalama günlük 2 saatlik kullanımla 40 güne kadar dayanır)

    Yazar: Ender Öztürk

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