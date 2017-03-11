Samsung geleceğin mucitlerini arıyor!

“Dünyaya ilham ver, geleceği tasarla” vizyonu çerçevesinde, gençlerin ve çocukların eğitimine fark yaratan projelerle destek veren Samsung Electronics, Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Multi Channel Developers iş birliği ile düzenlenen ve ana sponsorluğunu üstlendiği “Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması”yla yeni keşifleri desteklemeyi sürdürüyor. Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan ve Türkiye’nin her köşesinden öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın başvuruları 20 Mart 2017’ye kadar devam ediyor.

Ortaokul öğrencilerine, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını açığa çıkaracak imkan sağlamak, bilimi sevdirmek ve yenilikçi proje ve ürünleri ortaya koyabilecek temel becerileri kazandırmak üzere gerçekleştirilen “Samsung Geleceğin Mucitleri” bilim yarışması ile Samsung, öğrencilere mesleki seçimlerinde ufuk açmak, yeteneklerini görmelerini sağlamak, onları cesaretlendirerek özgüvenlerini artırmayı hedefliyor.

Samsung Geleceğin Mucitleri’ne kimler katılabilir?

“Samsung Geleceğin Mucitleri” bilim yarışmasına, ortaokul 5. 6. 7. ve 8. sınıflarında okuyan öğrenciler; çevre, enerji, sağlık ve teknoloji alanlarında geliştirdikleri proje veya ürün sunumları ile katılabiliyor. Yarışmaya, öğrenciler tek başına katılabileceği gibi takım olarak da katılım sağlayabiliyor. Proje başvuruları, 20 Mart 2017 tarihine kadar, www.geleceginmucitleri.com web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Jüri onayından geçmeyi başaran projeler Kidz TV ekranlarında yayınlandıktan sonra halk oylamasına sunuluyor. Halk oylaması ve nihai jüri değerlendirmesini başarıyla geçen ilk üç proje ise ödüle layık görülüyor. Ödül alanlar ayrıca Yaratıcı Çocuklar Derneği tarafından “Yeteneğe Destek” bursu seçimlerinde değerlendiriliyor ve uygun görülenlere bu kapsamda 1 yıllık burs veriliyor.

Geçen yıl yarışmaya 430 proje katıldı

“Samsung Geleceğin Mucitleri” yarışması, geçtiğimiz yıl 38 ildeki 110 okuldan 338 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Birbirinden etkileyici 430 proje içerisinden belirlenen 10 finalistin proje videolarının Kidz Tv’de yayınlanmasının ardından, halk oylaması ve nihai jüri değerlendirmesini başarıyla geçen üç proje ödüllendirildi.