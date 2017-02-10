Samsung, Haluk Levent'in kaybolan montunu buldu

Büyük bir takipçi kitlesine sahip sevilen sanatçı Haluk Levent, 2 Ocak’ta montunu kaybettiğini Twitter hesabından paylaştı. Bulunmasına yardımcı olana 300 lira, işsize iş imkanı ve hatta telefonda sınırsız özel konser vaat etti. Bu tweet 2 milyon kişi tarafından görüntülendi. Sevgililer Günü için özel planları olan 3 kafadarın Haluk Levent ile hikayesi böyle başladı.

Samsung Türkiye’nin kayıp mont hikayesini konu alan reklam filmi, montu bulan 3 gencin 14 Şubat’ta sevgililerini etkilemek için Haluk Levent’in 3 vaadini yerine getirmesini eğlenceli bir dille ele alıyor.

Filmde Haluk Levent, gençlere gerçek sevgiyi, 1 günlük sürprizlerle değil; Mutlu An’ları biriktirerek ölümsüz kılabileceklerini sevilen şarkısı “Beni Biraz An’lasana” ile anlatıyor.

Samsung Galaxy A serisi akıllı telefonlar için hazırlanan reklam filminde Samsung, “Çok şeye gerek yok, bir A yeter” diyor.