Galaxy S8 ile gelecek olan Hello, Siri'ye rakip olacak!

Samsung'un geç de olsa sesli asistan işine Galaxy S8 modeli ile gireceği uzun bir süredir konuşuluyordu. Bixby ismi alması beklenen bu sesli asistan için Samsung'un çalışmalara hız kesmeden devam ettiği ortaya çıktı. Galaxy S8 ile gelecek olan Bixby'nin Hello komutu ile çalışacağı alınan son patent ile neredeyse kesinleşti.

Avrupa'daki Fikri Mülkiyet Ofisi'nde Samsung'un Hello isminin patentini aldığı ortaya çıktı. Patente göre; Samsung, Hello ile bilgisayarların ve mobil cihazların içeriğine erişebilecek, düzenleyebilecek ve etkileşimde bulunabilecek.

Ayrıca; Samsung Hello ile hava, müzik, eğlence, oyun, seyahat, bilim, sağlık, iletişim ve sosyal haberler alanlarında kullanıcı tercihlerine göre kişiselleştirilmiş özellikler de sunulacak.

Apple'ın sesli asistanı Siri'sine nasıl "Hey Siri" diyorsak tahminlere göre Samsung'un Bixby'sine de "Hello" diyip etkileşimde bulunabileceğiz. Bakalım yapay zeka ile güçlendirilmesi beklenen Bixby, uzun bir süredir sesli asistanlar arasında zirvede olan Siri'yi tahtından indirebilecek mi?