Samsung ile Microsoft ortaklığı genişliyor!

Samsung, Microsoft ile kurduğu, profesyonellerin mobilite kabiliyetlerini artıracak ve işletmelerin dijital dönüşümüne cevap verecek genişletilmiş stratejik ortaklığını Mobil Dünya Kongresi'nde duyurdu. Bu ortaklıkla Samsung ve Microsoft; en iyi donanım, yazılım, çözüm ve servislerini entegre ederek profesyonellere her yerde ve her zaman çalışabilmeleri için öncü teknolojiler sunacaklar.

Bu kapsamda Samsung ve Microsoft, mobil kurumsal müşterilerin ihtiyaçları dikkate alınarak yakın iş birliğiyle tasarlanıp geliştirilen yeni bir üst sınıf ikisi bir arada cihaz olan Galaxy Book'u tanıtmanın heyecanını yaşıyorlar.

Microsoft Windows 10 platformunda geliştirilen Samsung Galaxy Book, hareket halindeki profesyoneller için üst düzey verimlilik sağlayan yüksek taşınabilirlikteki ikisi bir arada tasarımıyla Microsoft Office deneyimine tam ve kolay erişim sağlıyor.

Galaxy Book, 12 inç modelinde 7. Nesil Çift Çekirdekli 3.1 GHz Intel Core i5 işlemci ve 10.6 inç modelinde Çift Çekirdekli 2.6 GHz Intel Core m3 işlemcilerle kurumsal seviyede performans sunuyor.

Cihazlar arasındaki basit ve güvenli iletişimi sağlamak adına Samsung, Microsoft ile Galaxy Book üzerinde Samsung Flow'u daha da geliştirdi.

Samsung Flow, müşterilerin bir veri bağlantısına erişimleri olmadığında, Galaxy akıllı telefonlarının mobil hotspot'u aracılığıyla kolay giriş ve Wi-Fi bağlantısı için akıllı telefonlarını Galaxy Book ile senkronize etmelerini sağlıyor.

Samsung Flow uygulaması, Windows Hello ile iletişime geçerek basit, güvenli giriş ve doğrudan akıllı telefonunuzdan bildirim ekranınıza ulaşmanıza imkan veriyor.