Samsung'un internet tarayıcısı Play Store'da!

Samsung'un Galaxy modellerinde kullanmış olduğu internet tarayıcısı Google Play Store'a geldi. Samsung Internet ismindeki bu uygulama kullanıcılarına maksimum gizlilik ve güvenlik sunuyor. Henüz beta aşamasında olan Samsung Internet uygulaması, ilk etapta belli başlı cihazları destekliyor.

Samsung Internet uygulamasının desteklediği cihazlar arasında Android 5.0 ve üstü sürümlere sahip Galaxy cihazları ve Google Nexus serisi yer alıyor. Peki, Samsung Internet uygulaması neler sunuyor?

Samsung Internet özellikleri

Güvenlik ve Gizlilik

Samsung Internet uygulaması internette arama yaparken güvenliğinizi ve gizliliğinizi korumanıza yardımcı olur.

DuckDuckGo

DuckDuckGo arama motoru seçeneği olarak eklendi. DuckDuckGo, gizlilik odaklı bir arama motorudur.

İçerik Engelleyiciler

Samsung Internet, İçerik Engelleme eklentilerini kullanmanızı sağlıyor. Play Store'dan indirebileceğiniz Disconnect.me İçerik Engelleyici, çevrimiçi gizliliğinizi korumaya yardımcı olmak için zararlı reklamları ve izleme çerezleri engellemek olacaktır.

Web Ödeme

Web Ödemeleri API desteği ile daha güvenli ve daha kolay.

Progressive Web Uygulamaları göstergesi rozeti

Progressive Web Uygulamaları, uygulamalar gibi yüklü veya tarayıcıda kullanılabilen uygulamalardır. Görüntülediğiniz sayfa bu özelliği destekleyen zaman bir gösterge rozet URL çubuğunda görünecektir.

Amazon Alışveriş Asistanı

Amazon'daki ürünleri karşılaştırarak web üzerinde alışveriş yaparken en iyi fırsatlar sağlamak için kullanabilirsiniz.

Video Yardımcısı

Video yardımcısı videoları izlerken çeşitli görüntüleme modları arasında geçiş yapmanızı sağlar. Pop-up oynatıcı sayesinde videoları izlerken internette dolaşabilirsiniz.

Ayrıca GearVR kulaklığı takmak gerek kalmadan doğru tarayıcıda sürükleyici videoları görebilirsiniz. Etrafa bakmak için 360 video kaydırmak için hızlıca kaydırabilirsiniz.