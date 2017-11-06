Samsung, iPhone ile feci dalga geçti! (Video)

Samsung ile Apple arasındaki rekabette sık sık firmaların birbirlerine gönderme yaptıklarına şahitlik etmiştik. Ancak Güney Koreli firma bugün yayınladığı video ile göndermede son noktayı koymuş gibi görünüyor. Samsung, yayınladığı videoyla; ilk iPhone'dan iPhone X'e kadar tüm iPhone modelleri ile feci dalga geçti.

Son yıllarda iPhone'un özellik bakımından Galaxy modellerinin 1-2 adım gerisinden geldiği yadsınamaz bir gerçek. iPhone modellerine; kablosuz şarj, düşük diyaframlı kamera ve su geçirmezlik gibi özellikler Galaxy modellerinden çok daha sonra gelmişti. Samsung da bunu değerlendirerek yeni videosunda Apple'a göndermelerde bulunuyor.

Samsung, iPhone X'in çentik (notch) ile bölünmüş ekranına değinmeden de geçemiyor. Videonun sonunda iPhone X'in çok dalga geçilen ekran tasarımını, saç stili olarak görebilirsiniz.