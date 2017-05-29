Samsung, mobil işlemcilerde devrim yaratacak!

Samsung ile Qualcomm, bu yıl bir ortaklığa gitmiş ve 10nm üretim süreci ile üretilen ilk mobil yonga seti Snapdragon 835'i tanıtmışlardı. 10nm üretim süreci sayesinde performansın arttığı gibi güç tüketiminde de gözle görünür bir düşüş yaşanıyordu. Samsung, şimdi de gözünü 4nm üretim sürecine dikmiş durumda.

Bildiğiniz gibi işlemci boyutu ne kadar küçük olursa, daha çok transistör yerleştirilebiliyor ve bu da daha güçlü ve enerji tasarrufu sunan yonga setlerinin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Samsung bugün, 10nm üretim sürecinden nasıl 4nm üretim sürecine geçeceğine yönelik bir yol haritası yayınladı. Samsung Foundry Forum'da yapılan bir sunuma göre; Samsung'un bir sonraki adımı Low Power Plus ile 8nm yonga seti üretmek olacak. Daha sonra Low Power Plus teknolojisi ile 7nm'lik sürece geçilecek. 7nm'lik yonga setlerinde Extreme Ultra Violet teknolojisi kullanılacak.

Samsung, Low Power Plus ile 6nm sürecine girdiğinde ise ultra düşük güç avantajlarına olanak tanıyan yeni bir Smart Scaling çözümü kullanacak. Smart Scaling kullanılarak daha sonraki süreçte 5nm'lik yonga setleri üretilecek.

Multi Bridge Channel FET teknolojisinden yararlanarak 4nm'lik Low Power Plus'lı yonga setleri görücüye çıkacak. 4nm'lik yonga setinde Multi Bridge Channel FET, Low Power Plus ve Smart Scaling teknolojilerinin kullanılacağını belirtelim.

4nm'lik yonga setlerinin 2022 yılında piyasada olması bekleniyor. Batarya teknolojisi şimdiki hali ile bile kalsa, 4nm'lik yonga setleri ile çok daha uzun kullanım süresi bundan 4-5 yıl sonra kullanıcılara sunulmuş olacak.