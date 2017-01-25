Samsung, Note 7 süreci için Türkçe altyazılı video yayınladı

Samsung, geçtiğimi gün Galaxy Note 7'nin patlama nedenini açıklamıştı. Açıklamalara göre; Note 7'nin ilk dağıtılan modelleri bataryanın konumlandırılmasından dolayı ikinci dağıtılan modelleri ise bataryadaki lehim hatalarından dolayı patlamıştı. Samsung bugün ise Galaxy Note 7 olaylarını anlatan Türkçe altyazılı video ile karşımıza çıktı.

Samsung Türkiye'nin YouTube hesabından paylaşılan videoda, firmanın Note 7 olayları karşısında ne yaptığı ve bataryanın neden patladığı anlatılıyor. Samsung'un videodaki açıklamalarına göre; 3 milyon adet Note 7 iade edilmiş ve bu da toplam pazardaki Note 7'lerin %96'sının Samsung'a geri döndüğünü gösteriyor.

Note 7'nin patlama olaylarından dolayı 700 kişiden oluşan araştırma ekibi kuran Samsung, bu süreçte 200.000'den fazla cihazı ve 30.000'den fazla bataryayı incelediğini belirtiyor.

Kaliteden asla ödün vermeyiz, isimli video ile güven tazelemeye çalışan Samsung'un, kriz yönetimini nasıl başarılı bir şekilde yönettiğini anlatan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.