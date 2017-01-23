Samsung, Note 7'nin neden patladığını açıkladı!

Samsung, Note 7 yüzünden geçtiğimiz yıl firma tarihinde en talihsiz olay ile karşı karşıya gelmişti. Dünya çapında birer birer patlayan Galaxy Note 7'lerden sonra telefon önce satıştan çekilmiş daha sonra da satın alanlardan geri çağırılıp toplatılmıştı. Bu olaylardan sonra Galaxy Note 7'nin neden patladığını araştıran Samsung, bugün resmen bir açıklama yaptı.

Galaxy Note 7, bataryanın yapısı yüzünden patladı!

Samsung Electronics'in Mobil İletişim İşleri Başkanı DJ Koh bugün düzenlediği basın toplantısında, soruşturmanın sonuçlarını detaylı bir şekilde açıkladı. DJ Koh, ayrıca Note 7 müşterilerine özür diledi. Açıklamalara göre; Galaxy Note 7'nin patlama nedeni "batarya".

Galaxy Note 7'nin ilk parti dağıtımında bataryanın boyutu, içerdiği devreye küçük kalması nedeni ile patlamalar gerçekleşti. Telefonda yaşanan küçük bükülmeler, bataryada tepkimeye yol açtı ve yanmalar bu yüzden meydana geldi. Samsung, bu hatayı ikinci partide düzeltse de, bu sefer farklı bir sorun ortaya çıktı.

Galaxy Note 7'nin ikinci parti dağıtımında Amperex Technology tarafından üretilen bataryada kaynak hataları bulundu. Kaynak hataları yüzünden yenilenmiş Galaxy Note 7'lerin de patlaması, Samsung'u cihazı tamamen satıştan çekmesine yöneltti.



Samsung gibi dünya devi bir firmanın, milyonlarca üretilen Galaxy Note 7 modellerinde bu hatayı yapmış olması çok üzücü. Bakalım Samsung, bu yıl tanıtacağı Galaxy S8 modeli ile Note 7 faciasını unutturabilecek mi?