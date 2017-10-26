Samsung, Android Pay ve Apple Pay'e rakip olmak için Samsung Pay ile karşımıza çıkmıştı. Henüz ülkemizde kullanıma sunulmayan Samsung Pay'in, Galaxy S8 Türkiye lansmanında 2017 sonunda kullanıma sunulacağı söylenmişti. Ancak son gelen bilgilere göre Samsung Pay, 2017 sonuna yetişmeyecek.

Uğur Yeniçeri isimli takipçimiz Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen'e yöneltmiş olduğu Samsung Pay Türkiye'ye ne zaman gelecek sorusuna, net bir cevap geldi. Tansu Yeğen, Samsung Pay'in regülasyonda bir sıkıntı çıktığını bu yüzden 2018'in bahar aylarında Türkiye'de kullanıma sunulacağını açıkladı.

Samsung Pay'in; Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7 Active, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 Active, Galaxy Note5 ve Galaxy Note8 modellerini desteklediğini belirtelim.