Samsung, sanal gerçeklik teknolojisi ile !f Yarın’a damga vuracak!

Samsung Electronics, 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamında, sanal gerçeklik ve interaktif hikâyeler sergisi !f Yarın’ın resmi sporsoru oldu. 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamında bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan !f Yarın’ın en büyük destekçisi olan Samsung, Samsung Gear VR deneyimi ile seyircileri sanal gerçekliğin heyecan verici ve baş döndürücü dünyasına davet ediyor.

17-26 Şubat tarihlerinde Bomontiada Alt Sanat Mekânı’nda deneyimlenebilecek sanal gerçeklik ve interaktif hikâyeler sergisi !f Yarın kapsamında seyirciler, son yılların en fazla ses getiren çalışmalarını Samsung Gear VR deneyimi ile ücretsiz olarak izleyebilecek.

Yılın en iddialı işleri Samsung ortaklığı ile !f Yarın’da

Küratörlüğünü yönetmen ve sanal gerçeklik dünyasının yön belirleyici merkezlerinden MIT Media Lab araştırmacılarından Deniz Tortum’un üstlendiği Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikâyeler Sergisi’nde son yılların en iddialı 13 eseri bir araya geliyor. Sinemaseverler; “Ben, Philip” ile bilimkurgu yazarı Philip K. Dick’in suretinin kullanarak yarattıldığı Phil adlı “Android”in gözünden geleceğe bakabilecek. Felluce’de sokaklarında çekilmiş ilk 360 derece VR deneyimi olan “Felluce Kuşatması”nı izleyebilecek. “Göçebeler” ile göçebe toplulukların günlük yaşamlarına tanıklık edebilecek. “Hayvanların Gözünden” ile ormandaki 4 farklı canlı türünün gözünden ormanları keşfedebilecek ve daha nice yenilikçi sinema eserini Samsung Gear VR sanal gerçeklik deneyimi ile izleyebilecek.

!f Yarın kapsamında ayrıca atölye çalışmaları ve konuşmalar da gerçekleşecek. 19 Şubat’ta düzenlenecek !f Yarın Forum, sergide çalışmaları sergilenen sanatçıların yeni iletişim ve yaratıcılık mecraları hakkındaki deneyimlerini dinleme fırsatı sunacak.