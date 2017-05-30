Samsung'dan farklı müzik deneyimi sunan uygulama!

Samsung, 2017 yılı amiral gemisi Galaxy S8'i yazılımsal açıdan desteklemeye şimdiden başladı. Güney Koreli dev, SoundAssistant adını verdiği uygulamayı bugün Google Play Store'da ilk etapta sadece Galaxy S8 ve Galaxy S8+ sahipleri için yayınladı. Peki, SoundAssistant uygulaması neler sunuyor?

Samsung'un geliştirmiş olduğu SoundAssistant, isminden de anlaşılacağı gibi kullanıcılarına farklı bir müzik deneyimi sunmayı hedefliyor. SoundAssistant uygulaması ile ses tuşlarına bastığınızda direkt olarak medya sesini kontrol edebilir, müzik ve oyunların seslerini tek tek ayarlayabilir, equalizer ayaları yapabilir, sesleri kişiselleştirebilir ve müziklere ses efekti ekleyebilirsiniz.

Ücretsiz olarak sunulan SoundAssistant, Galaxy S8'in ardından diğer Galaxy modellerine de önümüzdeki aylarda destek verecektir. Eğer Galaxy S8 sahibiyseniz farklı bir müzik deneyimi sunan SoundAssistant'ı aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.