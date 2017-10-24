Samsung Türkiye, Android 8.0 için tarih verdi!

Google, Ağustos ayında Android 8.0 Oreo güncellemesini ilk etapta kendi cihazları için yayınlamıştı. Android telefon üreticileri de bu güncellemeyi kendi telefonlarına sunmak için kolları sıvadı. Sony cephesi her zaman olduğu gibi elini hızlı tuttu ve tepe modellerine Android Oreo güncellemesini sunmuştu. Şimdi de bir güncelleme haberi de Samsung cephesinden geldi.

Samsung Türkiye, Android 8.0 Oreo güncellemesi için bugün tahmini bir yayınlanma tarihi açıkladı. Samsung Türkiye'ye göre; Android 8.0 Oreo güncellemesi 2018 yılının başında sunulacak. Tabii ki bu güncellemeyi Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note8 modelleri ilk etapta alacak.

Android 8.0 Oreo güncellemesini daha sonra; Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7 Active, Galaxy A7 (2017), Galaxy A5 (2017), Galaxy A3 (2017), Galaxy J7 (2017), Galaxy J5 (2017), Galaxy Note FE, Galaxy Tab S3, Galaxy C9 Pro, Galaxy C7 Pro ve Galaxy J7 Prime modelleri alacak.