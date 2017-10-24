Samsung'dan uçaktaki yolculara Galaxy Note 8!

Samsung, 200 Galaxy Note 8'i uçaktaki yolculara hediye etti!

24/10/2017 21:55

200 şanslı yolcu, İspanya'daki La Coruña'dan Madrid Barajas'a uçan Iberia Airlines’a bindi ve sadece güvenli ve keyifli bir yolculukla kalmadı, aynı zamanda ücretsiz bir Samsung Galaxy Note 8 ile de yola çıkmış oldular.

Büyük hediye Samsung İspanya tarafından kendi ülkesinde bir uçuşta düzenlendi ve bu küresel bir kampanyanın parçası değil. Telefonlar, uçuş görevlileri tarafından bir tepside sunuldu ve fotoğraflarda yolcuların neşeli tepkisini görebilirsiniz.

Samsung Note 7 pil fiyaskosundan sonra toparlanmış olduğunu göstermek için bu yola başvurdu. Bildiğiniz gibi patlama sorunu nedeni ile uçaklara Note 7 alınmamıştı.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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