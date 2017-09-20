Samsung ve LG' den, OLED için 25 milyon euroluk yatırım!

Samsung ve LG daha etkin OLED ekran teknolojisinin geliştirilmesi için Almanya'da bulunan Cynora'ya LG ile 25 milyon euroluk yatırım yaptı.

Cynora, OLED'ler için yüksek verimli organik yayıcı malzemelerin lider sağlayıcısıdır. Cynora firması; OLED ekranları için TADF veya Termal Aktif Gecikmeli Floresans teknolojisine dayanan yeni bir organik emisyon malzemesi türü geliştiriyor.

Bu teknoloji, Cynora'nın pazardaki ilk yüksek verimli mavi ışıklı materyali ticarileştirmesini sağlayacak. Bu materyal, Samsung ve LG gibi OLED ekran pazarlarının en çok aranan materyali olacak. Yüksek performanslı mavi malzemeler, güç tüketiminde önemli bir azalma ile daha yüksek ekran çözünürlüğüne olanak tanıyor.

Cynora CEO'su Gildas Sorin, "Bu yatırım, malzemelerimizin OLED ekran endüstrisi için oldukça cazip olduğunu teyit ediyor" diyerek, şirketin kendi faaliyetlerini desteklemek için Samsung ve LG ile yakın çalışacağını da sözlerine ekledi.

OLED panel pazarının 2021'de 75 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Artan verimlilik, bu ekran teknolojisinin gelecekteki büyümesini güvence altına almanın anahtarı olacak. Cynora, ilk mavi ürününü bu yılın sonuna kadar ticarileştirmeyi ve onu yeşil ve kırmızı renklerle pazarlamayı hedefliyor.