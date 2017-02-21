Samsung yakında yenilenmiş Galaxy Note 7 satabilir

Samsung’un amiral gemisi Galaxy Note 8 yapım aşamasında ve bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Samsung, geçtiğimiz büyük sorunlar yaşadığı ve oldukça yüklü miktarda zararla piyasadan geri çekmek zorunda kaldığı Galaxy Note 7 modelini de tamamen bitirmeyebilir.



Korea Economic Daily sitesine göre, Samsung yenilenmiş Note 7 modellerini satmak istiyor ve telefon haziran ayından itibaren satışa sunulacak. Bununla birlikte, sadece Hindistan ve Vietnam gibi gelişmekte olan ülkelerde piyasada olacak.



Yenilenmiş Galaxy Note 7, orijinal Note 7'nin 3500 mAh pillerinden daha küçük, 3000 mAh veya 3200 mAh pil içerecek. Telefon ayrıca, yeni yapılmış bir kasaya sahip olacak ancak, diğer donanım özellikleri değişmeden kalabilir.

Bilindiği gibi Samsung ve diğer kaynaklar, Galaxy Note 7 patlamalarına neden olarak pilleri göstermişti. Böylece, yeni ve daha küçük piller yenilenmiş Note 7'yi güvenli hale getirebilir.



Yenilenmiş Galaxy Note 7 satışları, cihazın geri çağrılmasından sonra kesinlikle Samsung’un kayıplarını en aza indirgemesine izin verecektir. Bu şirkete de yardımcı olacaktır. Milyonlarca telefondan güvenli ve düşük maliyetli bir şekilde kurtulmak zor olabilir, çünkü bir çevre sorununu kısmen çözmeniz gerekiyor.