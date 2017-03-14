Samsung yeni QLED TV serisini tanıttı!

Paris’te düzenlenen global TV lansman etkinliğinde, premium QLED TV serisi ve The Frame hakkında yeni ayrıntıları duyuran Samsung, kullandığı en ileri teknolojiyle ev eğlence sektörünün geleceğini belirleyen lider şirket olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Samsung, optimum parlaklık seviyeleri ve şaşırtıcı görsel deneyim sunduğu için “Işığın TV’si” ismini alan QLED TV’yi tanıtmak için “Işıklar Şehri” Paris’i seçti.

En yeni QLED TV’nin tasarımında; tüketici ön planda tutuldu ve tüketicilerin üç önemli talebine, Q Picture, Q Smart ve Q Style adı verilen çözümler sunuldu. Samsung bir kez daha ünlü İsviçreli tasarımcı Yves Behar ile çalışarak inovatif The Frame modelini yaratırken tüketicilere her evin iç ortamına sorunsuz uyum sağlayan zarif bir şaheser sunmayı amaçladı.

Q Picture: Işık ve rengin mükemmel bileşimi

Yeni tanıtılan QLED TV quantum noktası teknolojisini, ışık verimliliği, stabilite ve daha geniş bir renk yelpazesindeki ilerlemelerle yeni bir aşamaya yükseltiyor. Yeni metal quantum noktaları sayesinde QLED TV, bakış açısı, renk hacmi, parlaklık ve kontrast gibi görüntü kalitesinin bütün önemli yönlerine çözüm getiriyor. Gerçek renkleri gösteren QLED TV, yüzde 100 renk hacmiyle pazarda mevcut en yüksek seviyeye ulaşıyor.

Ayrıca, QLED TV’nin zengin ve koyu siyah seviyeleri ve kontrastı, odanın aydınlatması nasıl olursa olsun tutarlı bir izleme deneyimi sağlıyor. QLED TV’nin gelişmiş HDR 1500 fonksiyonu kullanıcılara tüm gizli ayrıntıları, renklerde bozulma olmaksızın, tam gerektiği şekilde görme imkanı veriyor.

Q Smart: Ev eğlence sistemi deneyimini üst seviyeye taşıyor

Samsung Smart Hub, doğrudan QLED TV aracılığıyla daha da sezgisel ve bütünleşmiş bir deneyim sunmak amacıyla genişletildi. Geliştirilen Samsung One Uzaktan Kumanda artık daha fazla cihazı destekliyor ve daha fazla Smart TV özelliği için ses kontrolü imkanı sunuyor. Kullanıcılar, Android veya iOS mobil cihazlarda bulunan en yeni Smart View Uygulamasıyla eşleştirildiğinde, kişiselleştirilmiş Smart Hub’larının keyfini diledikleri gibi çıkarabiliyorlar.

Ayrıca TV Plus hizmeti de en yeni 4K filmleri ve eğlence programlarını bulmak, satın almak ve izlemek için son derece kolay ve hızlı bir yol sunuyor. Yeni Music hizmeti ise televizyon programlarında veya filmlerde fonda duyulan müziklerin kolaylıkla aranmasını ve saptanmasını sağlıyor.

Q Style: Tüm yaşam tarzlarına uyan tasarım

Samsung, mekanın estetik özellikleri veya düzenlemesi fark etmeksizin her eve uyabilecek yeni tasarım öğeleri sunuyor. Tamamen yeni Görünmez Bağlantı (Invisible Connection) kablosu zarif, tek kablo sistemiyle kablo dağınıklığının ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor. Tüketiciler, eskiden set üstü kutularıyla ve harici cihazlarla işgal edilen oturma odasını boşaltarak, elde ettikleri alanı tüm cihazları bir araya getiren tek bir optik kablo ile düzenleyebiliyorlar.

Samsung ayrıca, 15 dakikalık montaj işlemiyle televizyonu duvara daha da yaklaştıran Boşluksuz Duvar Montajını (No Gap Wall-mount) sunuyor. Televizyonunu duvara monte etmek istemeyenler için de çok çeşitli şık Samsung televizyon ayakları yer alıyor. Ressam sehpası gibi tasarlanan Studio Standı, sanatsal bir esine sahip yaşam alanlarına mükemmel şekilde eşlik ediyor. Gravity (Yer Çekimi) Standıyla ise televizyon kolaylıkla döndürülerek en iyi izleme açısı sunuluyor.

The Frame: Televizyona bakmanın yeni bir yolu

Mükemmel tasarıma odaklanmaya devam eden Samsung, yeni inovasyonu The Frame ile daha da fazla detay sunuyor. CES 2017’de sunulan The Frame, herhangi bir odayı veya televizyon izleme ortamını üst seviyelere taşıyan sanatsal bir yaklaşımla oluşturuldu.

Yeni inovatif teknolojiye dayanan The Frame, “Sanat Modu” açık olduğunda duvarda asılı bir tablo gibi görünüyor. Standart bir televizyonda olduğu gibi görüntünün kararması yerine, kullanıcının The Frame’deki özel tasarım dijital sanat ürünlerinden birini seçmesi sağlanarak, Lifestyle TV’nin ekranı bir sanat eserine dönüştürülüyor. S

anat düzenlemesi ve renkleri için sunulan çok sayıdaki seçenekle ve değiştirilebilir kenar ve opsiyonel Studio Ayağı gibi uyarlanabilir aksesuar seçenekleriyle birleştirildiğinde, kullanıcının yaşam alanını tamamlıyor.

Dahası, Samsung’un yeni Görünmez Bağlantı ve Boşluksuz Duvar Montajı uygulamalarıyla donatılan The Frame çirkin kablolar veya teller gerekmeden her türlü yaşam alanına sorunsuz şekilde uyabildiği için kullanıcılar tarafından istenilen yere asılması mümkün oluyor.