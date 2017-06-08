Samsung'da hırsızlık şoku!

Kore'den gelen son raporlar, tekerlekli sandalyede bulunan bir özürlü Samsung Electronics çalışanın, ofisten 8,000'den fazla akıllı telefonu çalıp sattığı için tutuklandığını ortaya koyuyor. Lee adlı çalışanın, Samsung'un, Gyeonggi eyaletinin Suwon kentindeki Samsung genel merkezinden Aralık 2014 ile Kasım 2016 arasında akıllı telefon çaldığı açıkladı.

Lee, Samsung'dan toplam 8,474 akıllı telefonu çaldı ve onları ikinci el bir telefon perakendecisine yaklaşık 711.743 dolara sattı. Telefonlar, geliştiricilerin çeşitli özellikleri ve yapılandırmaları test etmeleri için tasarlanmıştı.

Söylenenlere göre Lee, yaklaşık 7 yıl önce, akıllı telefon pazarının engelli kişilere pozisyon vermeye başladığı bir dönemde Samsung'da bir iş buldu. Geliştiricilerin yükseltmeleri veya yeni özellikleri test etmek için kullandığı eski telefonların bakımının yapıldığı bölümde çalıştı.

Eski çalışan güvenlik kontrollerine girmedi

Her Samsung çalışanının ofisten ayrılmadan önce vücut taraması yapılması gerekiyor ancak Lee, bir tekerlekli sandalyeye bağlı olduğundan, güvenlik kontrolünü atlamasına izin verildi. Bu sayede, son birkaç yıldır binlerce akıllı telefonu Samsung'un Merkezinden çıkarmayı başardı.

Samsung, satışa yönelik olmayan bazı akıllı telefon ünitelerinin Vietnam'da dağıldığını öğrenince, geçtiğimiz yıl Aralık ayında durum polise bildirildi. Polis memurları, engelli Samsung çalışanın, çalınan cihazları satarak elde ettiği parayı, kumar oynadığı borcunu ödemek için kullandığını söyledi.

Raporda hangi Samsung modellerinin çalındığı belirtilmedi ancak, çalışan Galaxy Note 7 veya geçen yıl Galaxy S7 de dahil olmak üzere neredeyse tüm amiral gemisi ve premium telefonlarda görev aldı. Samsung, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy Note 8'i duyurmaya hazırlandığı için, bu olaydan sonra güvenlik kontrollerini ve prosedürlerini büyük ölçüde artırdı.