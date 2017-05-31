Samsung'dan S Pen kalemli 360 derece dönebilen bilgisayar

Computex 2017'de Samsung, yeni 13,3-inç ve 15-inçlik Notebook 9 Pro modellerini tanıttı. Yeni Notebook 9 Pro'nun ana vurgusu, dizüstü veya tablet modunda kullanmak için 360 derece döndürülebilen Dokunmatik Ekran Panelli 13,3 "/ 15,0" 1080p ekran ve 0,7 mm'lik bir uç içeren dahili S Pen kalemdir. Bu kalem, daha fazlasını algılar ve en rahat konuma yazmanızı veya çizmenizi sağlayan 4.000'den fazla basınç ve eğim düzeyi sağlıyor.

Galaxy Note akıllı telefonlara benzer şekilde, Air Command özelliği sayesinde not almanıza, belgeleri düzenlemenize ve kolayca çizmenize olanak tanır. S Pen de Windows Ink ile uyumludur.

Samsung Notebook 9 Pro (2017) özellikleri

178 derecelik geniş görüş açısına sahip 13,3 inç / 15 inç (1920 x 1080 piksel) FHD LED Dokunmatik Ekran

Intel HD Graphics 620 (13-inç) / 2GB GDDR5 ile 2.70GHz Intel Core i7 İşlemci 7500U (3.50 GHz'e kadar 4MB L3 Önbellek) AMD Radeon 540 GPU (15-inç)

8GB DDR4 RAM (13-inç) / 16GB DDR4 RAM (15-inç), 256GB SSD, MicroSD yuvası

Windows 10 Ana Sayfası

720p HD Kamera (IR Kamera)

Dahili S Pen

1.5 W x 2 Stereo Hoparlör, SoundAlive, Dahili Dual Array Dijital Müzik

WiFi 802.11 ac 2 × 2, Bluetooth 4.1

2 x USB 3.0, 1 x USB-C, HDMI, HP / Mic, DC-giriş

Hızlı Şarj ile 54Wh Pil

Yeni Samsung Notebook 9 Pro, Titan ve Silver renkleriyle geliyor ancak henüz fiyat veya stok durumu hakkında bir bilgi yok.