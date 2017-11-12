Samsung'un A serisinde sonsuz ekran geliyor!

Samsung'un bir yandan Galaxy S9 ve Galaxy S9+ üstünde çalışırken, yeni Galaxy A serisi telefonları da geliştirdiğini biliyoruz. Bu konu birçok kez farklı kaynaklar tarafından raporlanmıştı. Şimdi ise elimize bir kanıt geçti. HTML5 testinde SM-A530F model numaralı bir telefon tespit edildi.

Bu model numarasının Galaxy A5'e ait olduğu söyleniyor. Ama işin ilginci ise ekranla ilgili detaylarda. Görünüşe göre telefonda 412 x 846 piksel çözünürlüğünde ve 18:5:9 oranına sahip ekran var. Bu oran Galaxy S8 ve Galaxy Note 8'le aynı.

Durumu özetleyecek olursak HTML5 sonucu Galaxy A5'de Sonsuz Ekran veya orijinal adıyla Infinity Display olduğunu gösteriyor. Samsung'un yeni A serisi telefonları ise ocak ayında tanıtması bekleniyor.