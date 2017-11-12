Samsung'un A serisinde sonsuz ekran geliyor!

Görünüşe göre Galaxy A5'te çerçevesiz tam ekran var.

12/11/2017 19:00

Samsung'un bir yandan Galaxy S9 ve Galaxy S9+ üstünde çalışırken, yeni Galaxy A serisi telefonları da geliştirdiğini biliyoruz. Bu konu birçok kez farklı kaynaklar tarafından raporlanmıştı. Şimdi ise elimize bir kanıt geçti. HTML5 testinde SM-A530F model numaralı bir telefon tespit edildi.

Bu model numarasının Galaxy A5'e ait olduğu söyleniyor. Ama işin ilginci ise ekranla ilgili detaylarda. Görünüşe göre telefonda 412 x 846 piksel çözünürlüğünde ve 18:5:9 oranına sahip ekran var. Bu oran Galaxy S8 ve Galaxy Note 8'le aynı.

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Durumu özetleyecek olursak HTML5 sonucu Galaxy A5'de Sonsuz Ekran veya orijinal adıyla Infinity Display olduğunu gösteriyor. Samsung'un yeni A serisi telefonları ise ocak ayında tanıtması bekleniyor.

    Yazar: Berk İşçimen

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