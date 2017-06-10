Samsung'un ilk çift kameralı telefonunun özellikleri ve fiyatı

Samsung, yeni Galaxy Note 8 amiral gemisi akıllı telefonunun üzerinde çalışıyor ancak, bu model gelene kadar şirketin arkasında çift kamera kurulumu bulunan ilk Samsung akıllı telefonu duyurması bekleniyor. Henüz duyurulmamış olan Galaxy C10'un özellikleri ve fiyatları ortaya çıkmış görünüyor.

Galaxy C10 ve Galaxy C10 Plus yakında resmi olarak duyurulacak ve yeni gelen bir raporda iki akıllı telefonun özellik ve fiyatlarına ışık tutuldu. Galaxy C10, 6GB RAM ile birlikte Qualcomm'un Snapdragon 660 işlemcisini çalıştıracak.

Aslında Samsung, Snapdragon 660'ın piyasaya sunulması için zamanında seri üretime hazır değilse, Exynos 7872'yi kullanabilir. Özellik listesine göre akıllı telefon, 6 inç 1080p Süper AMOELD ekrana, 64GB veya 128GB dahili belleğe ve 4000mAh pil kapasitesine sahip.

Galaxy C10, Çin'de yaklaşık 515 $ fiyat etiketi taşıyacak

Galaxy C10, yakın zamanda piyasaya çıkan sanal asistan Bixby için özel bir fiziksel düğme özelliği olan ilk orta sınıf Samsung akıllı telefonu olabilir. Dahası, arkasında geniş açı ve telefon sensörlerinden oluşan çift kamera kurulumuna sahip ilk Samsung telefonu olacak.

Aynı kamera ayarı, en erken ağustos ayında gerçekleşmesi beklenen amiral gemisi Galaxy Note 8 akıllı telefonda da yer alabilir. 64GB dahili belleğe sahip Galaxy C10 varyantı, Çin'de 515 $ fiyat etiketi ile bekleniyor. Akıllı telefonun başka ülkelerde de sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.