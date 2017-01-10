Samsung'un katlanabilir akıllı telefonları sızdırıldı

Samsung’un, Galaxy X adında katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı zaten bilinen bir şey. Ve şimdi de, Galaxy X1 ve Galaxy X1 Plus adları sızdırılmış durumda.

Katlanabilir telefonların SM-X9000 ve SM-X9050 model numaraları ve hangi Android sürümlerini kullandıkları da bu sızıntı ile birlikte ortaya çıktı. Galaxy X1, Android 6.0 Marshmallow ile çalışırken, Galaxy X1 Plus Android 7.1 Nougat ile çalışıyor.

Samsung'un katlanabilir akıllı telefon projesi şimdiye kadar "Project Valley" kod adı ile sürdürüldü. Cihazın, 4K ekrana sahip olduğu söyleniyor ve ayrıca parmaklar, yüzler ve avuç da dahil olmak üzere çeşitli biyometrik formlardan yararlandığı söyleniyor.

Söylentilere göre cihaz, bu yıl üçüncü ya da dördüncü çeyrekte resmen ilan edilecek. Telefonların Çin’de test edildiği ve bunlarında Çin versiyonuna ait olduğu söyleniyor.

Aşağıda yer alan Samsung’un altığı patent, telefonların nasıl olacağı konusunda fikir veriyor.