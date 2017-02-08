Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu bu tarihte gelebilir

Samsung'un sıradaki Galaxy S serisi amiral gemisini MWC’de tanıtmayacak olması bazıları için hayal kırıklığı olabilir. Ama Güney Koreli teknoloji devi boş bir lansmanla karınıza çıkmayacak.

Samsung, MWC 2017’de düzenleyeceği etkinlikte, Samsung Galaxy Tab S3 tabletinin yanı sıra, aynı zamanda katlanabilir akıllı telefon prototipini de sergileyebilir.





ETnews'in son raporuna göre prototip, yalnızca seçkin kişiler ve müşteriler tarafından erişilebilen özel bir sergi salonunda bir dosya panosunun yanında sunulacak. Bu, Samsung'un bu tür ürünlere potansiyel pazar tepkisini görmesini sağlayacak ve firmanın diğer cihaz üreticilerini, yan kuruluşu Samsung Display aracılığıyla yeni ekranlar için sipariş vermesine teşvik etmenin bir yolu da olabilir.



Bununla birlikte, Samsung sadece yeni katlanabilir cihazları göstermeyecek. Şirketin, MWC'nin gösteri katında az sayıda da olsa diğer bükülebilir teknoloji cihazlarını da sunacak ve her katılımcı tarafından incelenmek üzere hem içeriye hem de dışarıya katlanabilir ürünler mevcut.