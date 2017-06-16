Samsung'un milyonlarca telefonu hacklenmeye müsait!

Bir dönem çoğu Samsung telefonda varsayılan olarak S Suggest adına bir uygulama önyüklü olarak gelmişti. S Suggest; kullanıcılara diğer popüler uygulamaları önermek için tasarlandı.

Ancak Samsung bu S Suggest uygulamasını 2014'te kullanımdan kaldırdı. Sorunların başladığı yer de uygulamanın kaldırılması ile başladı.

Çünkü Samsung uygulama bakımını durdururken uygulama içeriğini kontrol eden alan adını idame ettirmedi. App-ssuggest.com alan adını kaptıran Samsung, böylelikle milyonlarca Android telefonunu hacklenmeye müsait konuma getirmiş oldu.

Ancak korkulan olmadı ve App-ssuggest.com alan adının bir güvenlik araştırmacısı tarafından satın alındığı kısa sürede ortaya çıktı.

Bu sonuç, kötü niyetli bilgisayar korsanlarının, güvenlik araştırmacı yerine alan adını devralmalarına karar verdiklerinde çok daha kötü olabilirdi. Çünkü alan onlara kötü niyetli uygulamaları, hala S Suggest olan bir aygıtı kullanan milyonlarca kullanıcıya ulaşabilecekti.

Samsung, bu iddiayı tartışıyor ve alan adının devralınmasına rağmen, bilgisayar korsanlarının kötü niyetli uygulamaları Android cihazlara uzaktan yükleyemeyeceğini söylüyor.

Bu iddiaya rağmen, güvenlik araştırmacısı; 24 saatlik bir süre zarfında, 2,1 milyon benzersiz cihazdan 620 milyon cihaz denetimini gördüğünü açıkladı.