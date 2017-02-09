Samsung'un pilleri üretildiği fabrikayı da yaktı!

Samsung ve pillerle sorunu bitmeyecek gibi görünüyor. Geçen yıl Samsung, Galaxy Note 7 ile pil sorunu yaşamasaydı, yılın en popüler ahizelerinden biri olma yolunda ilerliyordu. Samsung'un pil ile en son sorunu, dün Tianjin, Çin'deki Samsung SDI fabrikasında bir yangın ile yeniden ortaya çıktı.



Pek bu durumda Samsung Galaxy S8 tanıtımı gecikebilir mi?

Sonuçta, şirketin ihtiyaç duyduğu son şey, en son amiral gemisi modeli için Galaxy Note 7 ile aynı sorunları sergilemek. Pil fabrikasındaki yangının diğer atıklarla birlikte atılan hatalı lityum pillerden kaynaklandığı ortaya çıktı. Tianjin İtfa Bakanlığının Wuqing şubesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 110 itfaiyeci ve 19 araç yangına karşı savaşmak üzere gönderildi.





Yangın küçüktü ve kimse yaralanmadı. Buna ek olarak, yangın fabrikanın operasyonlarının hiçbirini etkilemedi. Samsung SDI sözcüsü Shin Yong-doo'ya göre, tesisin çoğu normal çalışıyor. Tianjin'deki tesis Çin'deki beş tesisten biridir ve akıllı telefonlar gibi küçük cihazlar için pil üretiyor. Geçen ay yayımlanan Galaxy Note 7 patlama raporunda Samsung, patlamalar için SDI ve Amperex Technology Ltd. tarafından üretilen pilleri suçlamıştı.