Samsung'un sanal asistanı Bixby, İngilizce'yi anlamıyor!

Samsung, Galaxy S8 ve S8+ modellerinde Apple'ın Siri'sine rakip olmak için Bixby adını verdiği yeni sanal asistanına yer vermişti. Galaxy S8'in çıkışına yetişmeyen Bixby, geçtiğimiz haftalarda resmi olarak kullanıma sunulmuştu. Ancak bugün gelen raporlar Bixby'nin dil problemleri yaşadığını gözler önüne seriyor.

İlk etapta Güney Kore daha sonra da Amerika'da kullanıma sunulan Bixby, İngilizce dilinde bazı sıkıntılar yaşıyor. Bixby'nin İngilizce verilen komutları algılamaması özellikle Amerika'da yaşayan kullanıcıları sinirlendirmiş durumda.

İngilizce'nin yapısından dolayı ilk söylenen ile son söylenini bağdaştıramayan Bixby'nin, yakın gelecekte Siri'ye rakip olamayacağı düşünülüyor. Bixby'nin İngilizce'yi anlaması için çalışmaların yakında başlaması bekleniyor.