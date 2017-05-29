Samsung'un üst düzey kapaklı Android telefonu onaylandı

Samsung, geçtiğimiz yıl Kasım ayında yeni üst seviye SM-W2017 kapaklı akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Koreli üretici, yakında cihazın yeni bir sürümünü tanıtmaya hazırlıyor gibi görünüyor. SM-G9298 model numarasını taşıyan bir telefon hafta sonu Çinli TENAA aracılığıyla tespit edildi ve bu da telefonun yakında piyasaya çıkacağını gösteriyor.

Gelen raporlara göre, bu yeni kapaklu telefon, W2018 olarak adlandırılacak ve Snapdragon 821 işlemci tarafından güçlendirilmesi bekleniyor. Bu, SD820 işlemci üzerinde çalışan mevcut sürüme göre hafif bir güncelleme oluyor. TENAA listesine göre W2018’in, hem dış hem de iç ekranı 4,2 inç FHD AMOLED ekrana sahip olacak. Telefonla birlikte gelen diğer önemli özellikler arasında 4GB RAM, 64GB dahili depolama alanı, 12 megapiksel ana kamera, selfie için 5 megapiksel ön kamera, 2.300mAh pil ve Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi bulunuyor.

Her ne kadar bu üst düzey kapaklı telefonlar yalnızca Çin'de mevcut olsa da, Koreli üreticinin halihazırda mevcut W2017'yi yerel pazara sunmayı planladığı yönündeki raporların ardından yeni sürümlerin Çin pazarına girmesini bekliyoruz.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Samsung kapaklı telefonun TENAA'da yayınlanan görüntülerini inceleyebilirsiniz.