Samsung'un yeni telefonu göründü!

Herkes Samsung'dan Galaxy S8 modelini beklerken, firmanın farklı telefon modelleri üzerinde de çalıştığı sıkça gündeme geliyor. Şimdi de Samsung'un SM-G615F kod adlı bir telefon üzerinde çalıştığı haberleri geldi. GFXBench testinde ortaya çıkan SM-G615F, teknik özellikleri ile üst segment bir telefon olacağının sinyallerini veriyor.

Samsung SM-G615F, 5.7 inç büyüklüğünde Full HD ekrana, 2.3 GHz hızında çalışan MediaTek MT6757 yonga setine, Mali-T880 grafik birimine, 3 GB RAM'e, 32 GB dahili depolama birimine sahip olacak. Kutusundan Android 7.0 Nougat sürümü ile çıkacak olan SM-G615F, 13 Megapiksel çözünürlüğünde ön ve arka kamera ile fotoğraf konusunda kullanıcılarını tatmin edecek.

Samsung SM-G615F, Geekbench 4 testinden ise tek çekirdek bölümünden 840 puan, çoklu çekirdek bölümünden ise 3426 puan alıyor. Samsung SM-G615F modelinin henüz tasarımına dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak tahminlerimize göre Samsung SM-G615F ilk etapta uzak doğu ülkelerinde satışa sunulacak.