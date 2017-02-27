SanDisk, iPhone için ekstra 256GB depolama sunuyor!

Western Digital, ödüllü iOS mobil flaş sürücü ailesinin kapasitesini, 256GB SanDisk iXpandTM Flash Drive ve 256GB SanDisk Connect Wireless Stick ile genişletti. Yeni süper kapasiteli SanDisk sürücüler, günümüzdeki iPhone ve iPad'ler için en üst kapasiteyi sunarak tüketicilerin çok daha fazla video, fotoğraf ve müziği iPhone ve iPad'lerine kaydetmesine imkan veriyor.

SanDisk iXpand Flash Drive mobil depolama cihazı olup, artık sunduğu ek 256GB kapasite ile insanların iPhone ve iPad'lerinde hızla ve kolaylıkla yer açmalarına yardımcı oluyor. Esnek Lightning ve USB 3.0 bağlantıları sayesinde kullanıcılar, fotoğraf ve videolarını iPhone, iPad, Mac, PC arasında hızla ve kolaylıkla taşıyabiliyor.

Bu üründe kullanılan ödüllü iXpand Drive uygulaması iPhone ve iPad'ler için yeni özellikler ve gelişmiş kullanıcı deneyimleri getiriyor.

SanDisk iXpand Flash Drive, kullanıcıların galerilerini, Facebook ve Instagram gibi sosyal ağlardaki içeriklerini otomatik olarak yedeklemesini mümkün kılarken iXpand Drive uygulaması aracılığı ile videolar doğrudan sürücü üzerinden izlenebiliyor. Sürücüde ayrıca kullanıcıların hassas dosyalarını güvenli bir şekilde cihazlar arasında paylaşmalarını sağlayan şifreleme yazılımı da bulunuyor.

Güncellemenin bir parçası olarak, kullanıcılar artık SanDisk iXpand Flash Drive'daki içeriklerini Chromecast cihazı aracılığıyla televizyonlarına veya uygulama üzerinden Amazon Fire'a doğrudan aktarabiliyor. Uygulama App Store üzerinden iPhone ve iPad'ler için şu an indirilebiliyor. SanDisk iXpand Flash Drive, iPhone veya iPad'e takıldığında uygulama otomatik olarak açılarak kullanıcıların içeriklerine erişmelerine ve kolayca dosyalarını yönetmelerine imkan veriyor.

Artık 256GB'a varan kapasitesi ile SanDisk Connect Wireless Stick, iPhone ve iPad kullanıcılarına parmaklarının ucu ile devasa miktarda içeriği depolamalarına ve paylaşmalarına imkan veriyor. iPhone ve iPad'ler için indirilebilen SanDisk Connect uygulaması şifre korumalı kablosuz bağlantı sayesinde içeriklerin kolay bir şekilde yönetilebilmesini sağlıyor.

SanDisk Connect Wireless Stick, SanDisk Connect uygulaması ile müzik, video ve HD filmleri aynı anda üç cihaza kadar yayınlayabiliyor. Bu nedenle bu cihaz, içeriklerini birden çok cihaz ve bilgisayarda paylaşmak ve yayınlamak isteyenler için popüler bir tercih olarak öne çıkıyor.



Uygulama ayrıca AirPlay aracılığıyla Apple TV gibi daha büyük ekranlarda da içeriklerin yayınlanmasını destekliyor. Dört yıldızlı SanDisk Connect uygulaması App Store üzerinden indirilebiliyor.

256GB SanDisk iXpand Flash Drive ve SanDisk Connect Wireless Stick modellerinin satış fiyatları 279,99 dolar olarak belirlendi.