Satışa sunulan Galaxy S8'in özellikleri de listelendi

Samsung’un sıradaki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S8, 15 Nisan tarihinde resmen ilan edilecek. Ancak bazı perakendeci online alışveriş siteleri telefonu şimdiden satışa sunmaya başladı.
Samsung Galaxy S8, fastcardtech.com sitesi tarafından listelendi. Listede, telefonun özelliklerinin yanı sıra fiyatı da yayınlandı.
Listedeki bazı özellik ayrıntıları şu şekilde:
5.7-inç ekran - Listede IPS ekran denilmiş ama muhtemelen Galaxy S8 AMOLED ekran ile gelecek.
Pil 3660mAh – Bu pil miktarı makul görünüyor ancak, 4K ekrana ne kadar yeter bilmiyoruz.
Exynos 8895 işlemci – Bu işlemci ile geleceği zaten biliniyor ve ayrıca Snapdragon 835 sürümü de olacak.
Telefonun listelenmiş diğer özellikleri aşağıdaki gibi:
|
Model
|
Samsung Galaxy S8
|
|
Bantları
|
2G CDMA BC0 / 1
|
|
Sim kart
|
Çift SIM Kart
|
|
İşletim
|
Android 7.0
|
|
İşlemci
|
Exynos 8895
|
|
ROM
|
256GB ROM
|
|
RAM
|
8 GB RAM
|
|
Ekran Boyutu
|
5.7 inç
|
|
Ekran
|
IPS, kapasitif dokunmatik ekran
|
|
Çözünürlük
|
3840x2160
|
|
FM Radyo
|
Var
|
|
Kulaklık Jack
|
3.5mm
|
|
Veri aktarımı
|
USB / Bluetooth
|
|
Mobil İnternet
|
WAP / WiFi
|
|
Kamera
|
5.0MP ön kamera, 13.0MP arka kamera
|
WIFI
|
802.11a / b / g / n / ac Wi
|
|
Bluetooth
|
Destekli
|
|
Sensörler
|
Parmak izi sensörü, ivme, barometre, pusula, jiroskop, ışık, yakınlık
|
|
Multi-Touch
|
Var
|
|
Boyutlar
|
151.1x74.2x7.5mm
|
|
Ağırlık (pil dahil)
|
153g
|
|
Yükleyici
|
GİRİŞ: 100-240V, ÇIKIŞ: 5V-1000mA
|
|
Pil kapasitesi
|
3660mAh batarya
|
|
Bekleme
|
Yaklaşık 2 ~ 3 gün
|
Satışa sunulduğu siteye buradan gidebilirsiniz.
Galaxy S8'in sızdırılan son sellerini sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.
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