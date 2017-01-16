Satışa sunulan Galaxy S8'in özellikleri de listelendi

Samsung Galaxy S8 satışa sunuldu ve özellikleri listelendi.

16/01/2017 16:35

Samsung’un sıradaki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S8, 15 Nisan tarihinde resmen ilan edilecek. Ancak bazı perakendeci online alışveriş siteleri telefonu şimdiden satışa sunmaya başladı.

Samsung Galaxy S8, fastcardtech.com sitesi tarafından listelendi. Listede, telefonun özelliklerinin yanı sıra fiyatı da yayınlandı.

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Listedeki bazı özellik ayrıntıları şu şekilde:

5.7-inç ekran - Listede IPS ekran denilmiş ama muhtemelen Galaxy S8 AMOLED ekran ile gelecek.

Pil 3660mAh – Bu pil miktarı makul görünüyor ancak, 4K ekrana ne kadar yeter bilmiyoruz.

Exynos 8895 işlemci – Bu işlemci ile geleceği zaten biliniyor ve ayrıca Snapdragon 835 sürümü de olacak.

Telefonun listelenmiş diğer özellikleri aşağıdaki gibi:

Model

Samsung Galaxy S8

 

Bantları

2G CDMA BC0 / 1 
2G : GSM B2 / / 5/8 3 
3G : CDMA EVDO BC0 / 1 
3G : WCDMA B1 / / 5/8 2 
3G : TD-SCDMA B34 / 39 
4G : TD-LTE B38 / 39 / 40/41 
4G : LTE FDD-B1 / 3/7

 

Sim kart

Çift SIM Kart

 

İşletim

Android 7.0

 

İşlemci

Exynos 8895

 

ROM

256GB ROM

 

RAM

8 GB RAM

 

Ekran Boyutu

5.7 inç

 

Ekran

IPS, kapasitif dokunmatik ekran

 

Çözünürlük

3840x2160

 

FM Radyo

Var

 

Kulaklık Jack

3.5mm

 

Veri aktarımı

USB / Bluetooth

 

Mobil İnternet

WAP / WiFi

 

Kamera

5.0MP ön kamera, 13.0MP arka kamera

  
 

WIFI

802.11a / b / g / n / ac Wi

 

Bluetooth

Destekli

 

Sensörler

Parmak izi sensörü, ivme, barometre, pusula, jiroskop, ışık, yakınlık

 

Multi-Touch

Var

 

Boyutlar

151.1x74.2x7.5mm

 

Ağırlık (pil dahil)

153g

 

Yükleyici

GİRİŞ: 100-240V, ÇIKIŞ: 5V-1000mA

 

Pil kapasitesi

3660mAh batarya

 

Bekleme

Yaklaşık 2 ~ 3 gün

 

Satışa sunulduğu siteye buradan gidebilirsiniz.

Galaxy S8'in sızdırılan son sellerini sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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