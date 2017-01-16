Satışa sunulan Galaxy S8'in özellikleri de listelendi

Samsung’un sıradaki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S8, 15 Nisan tarihinde resmen ilan edilecek. Ancak bazı perakendeci online alışveriş siteleri telefonu şimdiden satışa sunmaya başladı.

Samsung Galaxy S8, fastcardtech.com sitesi tarafından listelendi. Listede, telefonun özelliklerinin yanı sıra fiyatı da yayınlandı.

Listedeki bazı özellik ayrıntıları şu şekilde:

5.7-inç ekran - Listede IPS ekran denilmiş ama muhtemelen Galaxy S8 AMOLED ekran ile gelecek.

Pil 3660mAh – Bu pil miktarı makul görünüyor ancak, 4K ekrana ne kadar yeter bilmiyoruz.

Exynos 8895 işlemci – Bu işlemci ile geleceği zaten biliniyor ve ayrıca Snapdragon 835 sürümü de olacak.

Telefonun listelenmiş diğer özellikleri aşağıdaki gibi:

Model Samsung Galaxy S8 Bantları 2G CDMA BC0 / 1

2G : GSM B2 / / 5/8 3

3G : CDMA EVDO BC0 / 1

3G : WCDMA B1 / / 5/8 2

3G : TD-SCDMA B34 / 39

4G : TD-LTE B38 / 39 / 40/41

4G : LTE FDD-B1 / 3/7 Sim kart Çift SIM Kart İşletim Android 7.0 İşlemci Exynos 8895 ROM 256GB ROM RAM 8 GB RAM Ekran Boyutu 5.7 inç Ekran IPS, kapasitif dokunmatik ekran Çözünürlük 3840x2160 FM Radyo Var Kulaklık Jack 3.5mm Veri aktarımı USB / Bluetooth Mobil İnternet WAP / WiFi Kamera 5.0MP ön kamera, 13.0MP arka kamera WIFI 802.11a / b / g / n / ac Wi Bluetooth Destekli Sensörler Parmak izi sensörü, ivme, barometre, pusula, jiroskop, ışık, yakınlık Multi-Touch Var Boyutlar 151.1x74.2x7.5mm Ağırlık (pil dahil) 153g Yükleyici GİRİŞ: 100-240V, ÇIKIŞ: 5V-1000mA Pil kapasitesi 3660mAh batarya Bekleme Yaklaşık 2 ~ 3 gün

Satışa sunulduğu siteye buradan gidebilirsiniz.

Galaxy S8'in sızdırılan son sellerini sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.