Satürn’ün uydusunda yaşam izleri bulundu!

Bilim insanları dünya dışı yaşam arayışında hiç olmadığı kadar kritik bir sürece giriyor. Bunu Satürn ve birbirinden esrarengiz uydularına borçluyuz. Geçtiğimiz ilkbaharda uzay aracı Cassini, Satürn’ün buzla kaplı ve tam bir su deposu olan Enceladus uydusundan görüntüler paylaşmıştı. Bu görüntüler Güneş Sistemi’nde farklı bir yaşam bulabileceğimize dair umutları ciddi ölçüde arttırmıştı.

Ancak Satürn’ün ve uydularının gizemleri bitmiyor. Dünya dışında sıvı formda madde barındırdığı bilinen gezegen benzeri uydu, metan gazı okyanuslarına sahip. Elbette bir atmosfer ve dünyadaki döngüye benzeyen süreçler olduğundan bilim insanları Titan’a çok farklı yaklaştılar. En küçük canlı yapı taşı olan hücrelerin zarlarını oluşturabilecek bir kimyasalın varlığını keşfettiler.

Hücre mimarisi açısından oldukça önemli olan bu madde akrilonitril olarak adlandırılıyor. Şili’de bulunan ALMA Teleskobu'ndan gelen verilerini yorumlayan bilim insanları bu maddenin aynı zamanda, uydunun atmosferindeki kahverengi ve turuncu rengi sağladığını tespit ettiler. Yani, cismin döngüsüne dahil olabilmiş bir kimyasalla karşı karşıyayız. Bu madde, canlı hücresini dış dünyadan ayırmak ve hücre içinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonların, izole bir ortamda gerçekleşmesini sağlamakla yükümlü olan hücre zarına kaynaklık ediyor.