SBS'in Gamepad'i ile telefonunuz oyun konsoluna dönüşüyor!

İtalya’nın önde gelen mobil aksesuar markası SBS’in oyunseverler için özel olarak geliştirdiği ürünler, Aksoy Bilişim güvencesi ile satışa sunuldu.

Akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarla birlikte kullanılabilen ürünler arasında yer alan kablosuz gamepad, oyun keyfini ikiye katlıyor.

iOS ve Android akıllı telefon ve tabletlerin yanı sıra PC ile de uyumlu olan SBS kablosuz gamepad, mobil cihazları adeta birer oyun konsoluna dönüştürüyor.

Kablosuz menzili 10 metreye kadar çıkabilen ürünün şarj edilebilen dahili pili, 40 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Ürün, ergonomik yapısı ve mükemmel biçimde konumlandırılmış tuşları ile son derece konforlu bir kullanım sağlıyor.

SBS Gamepad'in fiyatı ise 229,90 TL olarak belirlendi.