Şeffaf paneller, güneş enerjisi teknolojisinde çığır açacak!

Michigan Devlet Üniversitesi'nde görevli mühendisler ve bilim insanları, şeffaf güneş paneli uygulamaları için ilk adımı attılar. Hatta ekip ABD’deki bütün ev ve iş yerlerinin bu panelden kullanmaları koşuluyla, ülkenin elektrik ihtiyacının tamamını güneş enerjisi aracılığıyla elde edebileceklerini savunuyor. Böylece fosil yakıtlar gibi hem tükenen hem de doğaya geri dönüşü olamayan zararlar veren fosil yakıtlardan kurtulmak mümkün oluyor.

Kimya Mühendisi ve malzeme bilimi uzmanı Doç. Dr. Richard Lunt, Tamamen şeffaf güneş pilleri ve panelleri, yeni güneş enerjisi uygulamalarının geleceğini temsil ediyor. Potansiyellerini analiz ettik ve sadece ışık hasat ederek binaların, otomobillerin ve mobil elektroniğin verimliliğini artırmak üzerine eklemeler yaptık. Elde ettiğimiz sistem en az mevcut güneş panelleri kadar sağlıklı çalışıyor. açıklamasında bulundu. Lunt ve meslektaşları, bir pencereye yerleştirildiğinde görünümü hiç bozmadan güneş enerjisinden faydalanan şeffaf ve yoğunlaştırılmış tabakanın geliştirilmesine öncülük ettiler. Paneller net bir şekilde yüzeye sahip ve elektrik ihtiyacı olan her materyalde kullanılabilecek şekilde dizayn edildiler.

Üstelik araştırmacılar, bu çığır açıcı materyalleri yalnızca morötesi veya kızılötesi dalga boylarını elektriğe dönüştürülmesi için ayarlamalar yapabiliyorlar. Küresel enerji tüketimini fosil yakıtlardan uzaklaştırmak, yenilikçi ve düşük maliyetli yenilenebilir enerji teknolojilerini gerektirir. Günümüzde dünyanın bütün elektrik ihtiyacının yalnızca %1.5’lık kısmı güneş enerjisiyle sağlanıyor.

Eğer cam panellerin kullanacağı bölgedeki şehir yapılarında cam yüzeyler fazlaysa, mevcut sistemlerden %18 daha tasarruflu enerji tüketimi yapılabiliyor. Lunt ve ekibi, şeffaf güneş panellerinin ticari olarak sunulabilmesi için çalışmaya devam ediyorlar.