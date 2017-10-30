Selçuk İnan, Samsung'a dava açıyor!

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, bugün teknoloji gündemine bomba gibi düştü. Bildiğiniz gizi Samsung, 2017'nin başlarında Galaxy S8 modelini satışa sunmuştu. Aktarılan son bilgilere göre S8 olarak da isimlendirilen telefon ile Selçuk İnan'ın arasında ilginç bir dava başlayacak.

Gamaspor'un haberine göre S8'in Türkiye'deki isim hakkı Selçuk İnan'da bulunuyor. Selçuk İnan, Türkiye'de Samsung'un Galaxy S8'i S8 diye duyurmasından rahatsız olmuş olacak ki Güney Koreli teknoloji devine dava açmaya hazırlanıyor.

Gamaspor'un iddiasına göre Selçuk İnan, Samsung'u marka ihlali davası açması için avukatı Rezan Epözdemir'e talimat bile vermiş.

Samsung Galaxy S8'in satışa sunulmasının üzerinden tam 7 ay geçtikten sonra böyle bir davanın açılması çok enterasan. Bakalım Selçuk İnan'dan veya avukatından bu iddiaları doğrulayan bir açıklama gelecek mi?