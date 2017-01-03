Selfie çekmek isteyen kadın bacağını timsaha kaptırdı

Selfie merakı insanların hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor. Hatırlarsanız, 2015 yılının temmuz ayı sonu ve ağustos ayı sonunda iki ayrı kişi selfie çekinmek isterken çıngıraklı yılan tarafından ısırılmıştı.

Ancak insanlık akıllanmış değil. Şimdi de, 41 yaşındaki bir kadın selfie çekinmek isterken timsahın saldırısına uğradı. Tayland'daki Khao Yai Ulusal Parkı'nda gerçekleşen olayda, Fransa'yı ziyaret eden 41 yaşındaki bir kadın, timsahla birlikte bir selfie almaya karar verdi. Hem kadın hem de kocası, "büyük bayan" timsahla birlikte görüntü almak için çömelmişlerdi. Ancak bir süre sonra sürüngen, resim çekilirken kadının bacağını kaptı.

Bölge hastanesine kaldırılan kurbanın şuan ki durumu bilinmiyor. Bu durum bir kez daha gösterdi ki, tehlikeli yerlerde fotoğraf çekinirken bir kez daha düşünmeliyiz. Çünkü bu son fotoğrafınız olabilir.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda olaya ait görselleri inceleyebilirsiniz.