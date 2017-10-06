Selfie uzmanı Oppo F5 sızdırıldı

Oppo'nun ilk 18:9 ekranlı akıllı telefonunun resmi tanıtımı yaklaşıyor. Filipinler'de sürmekte olan bir kampanya sayesinde Oppo F5’in görüntüleri ve videosu sızdırıldı.

Telefonun en yeni görüntüsü, ABS-CBN Lifestyle isimli bir video biçimindedir. Oppo F5'i her iki taraftan da görebilirsiniz ve neredeyse çerçevesiz 18:9 ekran, arkasında 20MP tekli kamera ve ön tarafında 16MP çift kamera bulunmaktadır.

Ve #OPPOF5 ve #CaptureTheRealYou hashtag'ları Facebook'ta takip ederek Oppo F5 hakkında daha fazlasını görebilirsiniz. Oppo F5'in özellik açısından 6 inç ekrana, 6GB RAM'e, 64GB depolama alanına, Snapdragon 660 yonga setine ve 4,000mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

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