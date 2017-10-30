Bass canavarı Sennheiser IE 80 S'i inceledik!

Bir Alman markası olan Sennheiser, yıllar boyunca üretmiş olduğu ses çözümleri ile dikkat çekti. IE 80 modeli ile zamanında bass tutkunlarının kulaklarını titreten Sennheiser, bu modeli geliştirdi ve karşımıza IE 80 S ile çıktı. Bir önceki modeline göre küçük tasarımsal farklıklıklar ile gelen Sennheiser IE 80 S, ses konusunda da seviye atlıyor. Sennheiser IE 80 S inceleme yazımızda, kulaklığın ses performansına ve daha çok kimlere hitap ettiğine değiniyoruz.

Sennheiser IE 80 S inceleme

Sennheiser IE 80 S’i kutusundan çıkardığınızda sizleri kaliteli bir taşıma kutusu sizleri karşılıyor. Sennheiser IE 80 S’in kutu içeriğinde 3 farklı boy (S,M,L) standart silikon kulaklık tıkacı ve 3 adet de kulağınızın şeklini alan Comply tıkacı yer alıyor. Ayrıca kutu içeriğinde; kulaklık temizleme aracı ve kulak kepçenize oturması için kancalar yer alıyor.

Tasarım

Oldukça zengin bir kutu içeriğine sahip olan Sennheiser IE 80 S, özellikle Comply tıkaçları ile uzun süre müzik dinlemek isteyenlerin derdine derman oluyor. Sennheiser IE 80 S, tasarım konusunda bir önceki model IE 80’in hatalarından ders alıyor ve daha yumuşak hatlı tasarımı ile bizleri karşılıyor. Sennheiser IE 80 S’in tasarımının rahatlığı için sanki kulak ölçünüzün alınmış olduğu bir CIEM modeli gibi diyebiliriz.

Siyah tonlarının hakim olduğu tasarımda, kulaklığın orta bölümde gri bölüm içerisinde Sennheiser logosunu görüyoruz. Kulaklığın köşesinde ise bass şiddetini ayarlayabileceğiniz bölüm yer alıyor. Tasarım konusunu Sennheiser IE 80 S’in kablosunun değiştirilebilir olduğunu belirterek kapalım ve merak edilen ses performansına geçelim.

Ses performansı

Sennheiser IE 80 S’in performası için IE 80’in iyileştirilmiş hali diyebiliriz. Bu iyileştirmeler, özellikle alt frekansların doygunluğu ve sahne performansında yapılmış. Sennheiser IE 80 S, ayarlanabilir bass şiddeti sayesinde neredeyse tüm müzik türlerine hitap ediyor.

Kulaklığı test ederken, seste kayıp olmamısı için Tidal (Hi-Fi) kullandığımızı belirtelim. EDM, Dubstep, Elektronik, Hip-Hop ve Pop müzik türlerinde Sennheiser IE 80 S farkını ortaya koyuyor. Bass şiddetini son ayara aldığınızda bu tür müziklerdeki alt frekanslardaki patlamalar minimuma iniyor ve kulaklık karanlık bir yapıya sahip oluyor.

Geniş bir sahne isteyen Jazz, Klasik, Rock ve Indie türündeki müziklerde ise bass şiddetini 1. veya 2. seviyeye getirdiğinizde daha net ve berrak bir ses elde edebiliyorsunuz. IEM modellerinde en çok karşılaşan sorun olan üst frekansların parlaması, Sennheiser IE 80 S modelinde yaşanmıyor.

Genel değerlendirme

Sennheiser IE 80 S’i genel olarak değerlendirecek olursak; kulaklık ayarlanabilir bass şiddeti ile özellikle bass-head olarak tanımlanan bass tutkunlarını fazlasıyla tatmin edecektir. Kafa üstü kulaklık seviyesinde geniş bir sahnesi olan Sennheiser IE 80 S, kulağı yormayan tasarımı ile ses kalitesini harmanlıyor.

Sennheiser IE 80 S için fiyatına göre kullandığım en iyi IEM diyebilirim. Akıllı telefonlar ile kolayca beslenebilen Sennheiser IE 80 S’in, DAC tepkisi de oldukça başarılı. Eğer üst düzey bir IEM almak ve farklı farklı müzik türlerine ayak uydurmasını istiyorsanız; tercihinizi Sennheiser IE 80 S’ten yana kullanabilirsiniz.