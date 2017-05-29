Seramik Xiaomi Mi6 parçalara ayrıldı

Xiaomi Mi 6’nın seramik versiyonu satışa sunulalı sadece birkaç gün geçti. Oldukça hassas telefonun üretimi de oldukça zor olmalı. Çinli site IT168, telefonu ele geçirmeyi başardı ve parçalara ayırarak incelemeye aldı.

Seramik Xiaomi Mi6’nın arka kapağını kaldırdığınızda göreceğiniz ilk şey, iki ön kameraları çevreleyen altın halkalar ve seramik kapasitesinin yetersiz dağılımını telafi etmek için grafit ısı soğutucu olacak. Xiaomi Mi 6 pil modülü, cihaz tarafından oluşturulan ısıdan korumak için özel bir yalıtıma sahip.

Parmak izi okuyucusu ön camın altına yerleştirilmiş bir IFS çözeltisi (Görünmez parmak izi tarayıcısı) kullanıyor ancak, Xiaomi Mi 5S modelinde kullanılandan farklı olarak ultrasonik türünü kullanıyor.

Kamera cephesinde Xiaomi Mi6, ön kısımda Sony Exmor IMX268 modülünü kullanırken, çift arka kamera Sony Exmor IMX386 ve Samsung S5K3M3 sensöründen oluşmaktadır. Anakart ek ısı dağılımı sistemleri ile donatılmıştır.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda parçalara ayrılmış seramik Xiaomi Mi6’yı inceleyebilirsiniz.